Bon Plan : la Microsoft Surface Pro 3 12" à 530 euros

Entrez dans la Surface

D'autres options chez Samsung

Modifié le 19/06/2018 à 11h10

Concept hybride entre la tablette et l'ordinateur portable, lade Microsoft atteint sa vitesse de croisière avec cette troisième itération qui conserve les atouts des deux premiers modèles, en comblant une grande partie de leur faiblesses. Comme toujours, son point fort réside dans son écran 12 pouces avec une définition de 2160 par 1440 pixels. Côté matériel, ce produit propose un Core i5-4300U à 1,9 GHz, couplé à un processeur HD Graphics 4400 et 4 Go de RAM. Il dispose en outre d'un stockage de 128 Go en SSD pour y installer toutes vos applications.Côté connectivité, on regrettera l'absence de compatibilité 4G, mais l'on appréciera la présence du Wi-Fi et du Bluetooth, tout comme celle de port USB 3.0. Cette, en très bon état, est livrée avec son stylet, et bénéficie de la garantie de 36 mois proposée par reBuy sur ses articles électroniques. Le clavier Type Cover n'est en revanche pas inclus sur ce modèle.Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur avec Microsoft, peut-être le trouverez-vous chez Samsung, puisque reBuy propose aussi de très jolies offres sur leset la. Le Galaxy Tab A adopte un format plus proche du mobile avec un écran de 10,1 pouces en 1920 par 1200 pixels. Il embarque la puce Exynos 7870, 2 Go de Ram et 16 Go de stockage interne. reBuy le propose, en bon état, à un tarif de 173,99 euros.Le Galaxy TabPro pour sa part, ressemble plus à une tablette traditionnelle avec son écran de 12,2 pouces disposant d'une définition de 2560 par 1600 pixels. Côté processeur, c'est un SoC Exynos 5 Octa cadencé à 19,9 GHz que l'on pourra découvrir, et qui est accompagné par 3 Go de RAM et un stockage de 32 Go. Avec un prix affiché à 404,99 euros pour un produit en bon état, cet article, comme le Galaxy Tab A, dispose de la garantie de 36 mois.