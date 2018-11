⚡ Black Friday : Surface Pro i5 / 8Go / 128Go à 699 € (soit 350 euros d'économie)

L'ordinateur ultra-portable selon Microsoft



Un week-end pour se convertir à la Surface





est aujourd'hui un constructeur reconnu dans le milieu du PC avec notamment sa Surface Pro. La tablette est tout autant un ordinateur complet tournant souset permettant de naviguer sur le web, regarder du vidéo et travailler, le tout en ultra mobilité.Lan'a rien à envier à un ordinateur traditionnel. Elle dispose d'un écran tactilede 12,3 pouces avec une résolution de 2 736 x 1 824 pixels. Sous le capot, un processeurde 7ème génération et 8 Go de RAM pour vous assister dans toutes les tâches, même les plus gourmandes comme les retouches photos ou le montage vidéo. Il est possible de lui ajouter un clavier et une souris pour un travail de haute précision.Le stockage interne est assuré par un disque SSD de 128 Go et si jamais cela ne suffisait pas, le port USB 3.0 permet de brancher une clé USB ou un disque dur externe. Et avec une batterie d'environ 13H en lecture vidéo, vous pouvez regarder des films ou des séries durant vos trajets sans vous inquiéter de l'autonomie.sur une machine puissante, mobile et polyvalente. L'offre ne sera disponible que durant ce week-end, n'hésitez donc pas à découvrir tous les bénéfices de la Surface Pro grâce à cette promotion exceptionnelle.