La Microsoft Surface Pro avec clavier Type Cover à 1 149 euros

La Surface Pro, une tablette versatile

C'est la boutique en ligne de Microsoft qui dégaine cette belle offre sur la, qui perd 480 euros le temps d'un weekend. Du 3 août au 5 août, vous pourrez donc acquérir cette surface qui embarque un Core i5 à 1 149 euros au lieu de 1 629 euros.Outre cette ristourne de 30 %, sachez que ce modèle est livré avec un clavier Type Cover platine. Vous pourrez opter pour un Type Cover d'une autre couleur (bleu cobalt, bordeaux ou turquoise), mais il faudra compter 30 euros de plus sur l'ardoise totale. Dernière chose à savoir, vous pourrez aussi bénéficier d'un rabais de 20 euros sur tout abonnement d'un an à Microsoft Office 365 Personnel.Avec cette tablette, Microsoft a voulu créer un appareil hybride entre la tablette et l'ordinateur portable. Un pari réussi : grâce à son nouvel écran sensitif PixelSense, le dernier modèle en date permet d'utiliser un stylet sans aucun souci, sans pour autant rogner sur la résolution. Extrêmement réactif grâce à l'utilisation de processeurs Intel Core M3 ou i5, la Surface Pro dispose aussi d'une autonomie qui frôle les 14 heures.Couplée à la Type Cover, la Surface Pro se transforme en un véritable ordinateur portable. En sus d'offrir une protection totale à l'écran, la Type Cover offre un clavier ergonomique et un trackpad de bonne taille qui vous permettront de tirer pleinement parti des multiples possibilités offertes par cette tablette.