Mi Pad 4 : Xiaomi tease la reconnaissance faciale de sa future tablette

Une présentation officielle pour le 25 juin 2018

Modifié le 25/06/2018 à 11h25

La reconnaissance faciale n'est pas vraiment une nouveauté dans le monde mobile. Depuis plus d'un an, les constructeurs rivalisent pour proposer sur leurs smartphones des systèmes toujours plus performants. En revanche, le marché des tablettes reste en retrait.Il faut bien avouer que ces dernières années, les sorties de tablettes restent plutôt discrètes, même chez les constructeurs les plus connus. Un peu d'innovation ne serait pas de trop. Dès lors, l'adjonction de fonctions comme la reconnaissance faciale semble toute naturelle afin de relancer ce marché à bout de souffle.Si Apple semble préparer ceci pour son futur iPad, Xiaomi pourrait lui damer le pion. La marque chinoise a en effet lancé une image plus qu'évocatrice sur le réseau social Weibo. La reconnaissance faciale et la lecture d'empreintes digitales seront intégrées sur la Mi Pad 4.Les rumeurs seront vites confirmées, puisque lasera dévoilée officiellement le 25 juin 2018 en Chine. Les rumeurs récentes font état d'une machine de 7.8" avec un écran 16:10 alimentée par un SoC Qualcomm Snapdragon 660, une première pour une tablette Xiaomi.Le prix sera bien évidemment un atout de la tablette, comme toujours chez le constructeur chinois. Elle ne coûterait ainsi que 200€ dans sa configuration la plus simple à 4 Go/64 Go et 265€ pour le modèle 6 Go/128 Go. Reste à savoir si Xiaomi proposera la commercialisation en France. Pour rappel, la Mi Pad 3 n'était disponible qu'en import à son époque avec des ROM locales souvent traduites à la va-vite...