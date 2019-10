Garmin dévoile deux montres connectées Star Wars

Côté obscur ou lumineux de la Force : choisir, vous devrez

Montre Dark Vador © Garmin

Disponibles en fin d'année, piles à l'heure pour la sortie de l'Episode IX au cinéma

ne sortira que le 18 décembre prochain mais les entreprises sont déjà prêtes pour inonder le marché de produits dérivés. Parmi eux Garmin, qui a signé un partenariat avec Disney pour lancer deux nouvelles montres connectées inspirées de l'univers galactique de George Lucas.La première montre est appelée « Dark Vador ». Pas besoin de vous faire un dessin, l'objet entièrement noir est inspiré des Sith, les chevaliers adeptes du côté obscur de la Force et arbore l'inscription «» («» en français) au dos du boitier en acier inoxydable. L'écran fait 1,3 pouces (soit 3,3 cm de diamètre) pour une épaisseur d'ensemble de 12,8 mm.La durée de vie en utilisation classique est de sept jours, et de cinq heures une fois le GPS activé.La seconde édition s'appelle « Rey », elle est inspirée des Jedi, et plus particulièrement de la jeune héroïne dont le destin articule les trois épisodes de la dernière trilogie Star Wars. La devise «» («») est gravée au dos et le boitier comme le bracelet en cuir sont blancs.Plus léger, l'appareil possède un écran plus petit, d'un diamètre de 1,1 pouce (soit 2,8 cm) et très légèrement plus fin de 0,01 mm. L'autonomie est quant à elle supérieure à la Dark Vador, avec huit jours de batterie pour une utilisation normale et six heures en mode GPS.Pour le reste, les deux montres Gamin - Star Wars partagent les mêmes fonctionnalités de suivi d'activité et de la santé, l'analyse de la fréquence cardiaque, l'affichage des notifications la navigation GPS ou encore la lecture de musique.Les deux montres seront commercialisées au même tarif de 399,99 $ aux Etats-Unis et l'on attend une date de commercialisation et un prix en euros pour la France.