Une application iPhone émule l’iconique iPod et sa roulette

Une reproduction fidèle

Un projet qui n'est pas sûr d'aboutir

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh — Elvin (@elvin_not_11) November 27, 2019

Source : The Verge

Elvin Hu est un étudiant design au collège Cooper Union, à New-York. Étant passionné par les produits Apple depuis sa jeunesse, il s'en est servi d'inspiration pour réaliser cette application. Pour rappel, le tout premier iPod est sorti en 2001 . Le principe a ensuite été repris sur plusieurs modèles, comme l'iPod mini, Shuffle ou Nano.Si les boutons ne sont évidemment pas physiques, les sensations d'antan sont bien présentes. On retrouve donc pour l'occasion le retour haptique, des sons de clic similaires et une navigation calquée sur l'original.Le principe est simple, votre iPhone se transformera en un iPod de plein écran, avec la molette cliquable au centre. L'ancienne fonctionnalité Cover Flow a été également reprise : ce système permettait aux propriétaires d'iPod de naviguer dans la bibliothèque iTunes par un simple balayage des pochettes d'album. L'application semble déjà bien avancée.Elvin Hu a déclaré que son application serait prête pour le mois de décembre 2019. Pour autant, l'auteur tient à ne pas donner de faux espoirs, car tout dépendra d'Apple. Il faudra alors que la firme californienne approuve la mise en ligne de son travail. S'il n'obtient pas un accord, il projette de la rendre disponible en open source, pour sa communauté.Comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous, un engouement général s'est très vite manifesté : presque 7 000 partages, 35 000 « J'aime » et plus de 7 700 réponses.