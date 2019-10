Vous pourrez désormais faire réparer gratuitement votre iPhone 6s

© Apple

Un composant à remplacer

Source : Apple

La firme de Cupertino lance aujourd'hui un programme étonnant, visant à réparer sans condition les iPhone 6s et 6s Plus qui ne s'allumeraient plus. En cause ? Un mystérieux composant à remplacer, duquel la marque ne dit strictement rien.», peut-on lire sur la page dédiée au programme sur le site d'Apple. «».Si vous êtes concernés par le problème, il vous suffit de vous rendre à cette adresse et de renseigner le numéro de série de votre iPhone (Réglages > Général > Informations). Si votre smartphone est éligible à la réparation, Apple vous aidera à organiser son retour en atelier afin que la pièce défectueuse puisse être remplacée.Aucun délai de réparation n'est précisé par Apple dans son programme. D'après les conditions de l'offre, aucun smartphone de prêt n'est prévu pour celles et ceux ayant besoin de faire réparer leur iPhone.