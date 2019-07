Apple va donc en finir avec 3D Touch dès la prochaine génération d'iPhone

Les iPhone XI probablement dépourvus de 3D Touch

Le probable design des futurs iPhone. © OnLeaks

3D Touch déjà porté disparu sur iOS 13

Via : 9to5mac

Coûteuse et méconnue des utilisateurs,devrait tirer sa révérence avec le lancement des prochains smartphones d', indique un rapport de Digitimes citant plusieurs sources au sein des usines de la marque.C'est une rumeur qui a fait son chemin mais, aujourd'hui, un rapport du quotidien technologique taïwanais Digitimes donne matière à la prendre au sérieux. Selon plusieurs sources proches des usines d'Apple en Asie, la firme de Cupertino tirerait définitivement un trait sur 3D Touch à la rentrée prochaine.Cette technologie qui, grâce à un appui plus prononcé de l'utilisateur sur l'écran, lui permettait d'accéder à des raccourcis, des aperçus ou des actions rapides, n'a pas rencontré le succès escompté par Apple lors de sa mise en service en 2015. De plus, l'adjonction d'un écran sensible à la pression à l'iPhone représente un certain coût que l'entreprise ne jugerait plus pertinent d'assumer.Lancé en octobre 2018, l' iPhone XR est d'ailleurs dépourvu de 3D Touch. On peut néanmoins accéder aux mêmes actions et raccourcis qu'avec celui-ci via un appui long sur une icône.Actuellement en bêta publique,a d'ores et déjà tourné la page. Même sur les smartphones dotés d'un écran 3D Touch, les raccourcis habituellement accessibles par son biais passent désormais par un appui long, comme sur iPhone XR.Les iPhone XI devraient être lancés par Apple lors d'un événement qui se tiendra fin septembre. Trois nouveaux modèles devraient faire leur arrivée, sans pour autant révolutionner la formule de l'iPhone X.qui ornerait le dos des deux modèles les plus onéreux.