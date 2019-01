Apple a remis des iPhone SE en vente au rabais, mais ça n'a pas duré longtemps

Un modèle iconique

Via : Business Insider

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones

Un déstockage qui a rapidement pris des allures de ventes flash, tant les stocks disponibles sur le site officielse sont épuisés rapidement.Proposé à partir de 249$ contre 349$ pour sa version 32 Go, et 299$ contre 449$ pour l'itération 128 Go, les derniers stocks d'se sont écoulés comme des petits pains durant le week-end.Preuve s'il en fallait que ce dernier bastion des smartphones 4" est toujours aussi populaire, malgré sa mise sur le marché remontant à mars 2016.Il faut dire que ce petit iPhone a tout pour plaire : Touch ID, SoC A9 et même appareil photo que l'iPhone 6S, le tout dans un châssis infiniment plus compact.Beaucoup attendaient d'ailleurs un remplaçant en bonne et due forme lors de la dernière keynote d'Apple, en septembre dernier. Il n'en fut rien, et l'iPhone SE a d'ailleurs tiré sa révérence de l'Apple Store depuis cette conférence.