Faute d’AirPower, Belkin sort son dock de chargement sans-fil

Charger un iPhone et une Apple Watch simultanément

L'Apple AirPower toujours dans les cartons

a levé ce week-end le voile sur son propre, leCelui-ci sera vendu au tarif de 160 $ dans le courant du mois de décembre et, comble de l'affaire, il sera vendu dans les Apple Stores.La solution développée par Belkin permet la recharge simultanée et sans-fil d'unet d'une Apple Watch.Doté d'un design passe-partout, le dock proposera une charge jusqu'à 7,5 W, soit 1,5W de plus que le chargeur standard inclus avec les iPhone. Belkin précise que la charge à induction fonctionne même si une coque est disposée sur le téléphone, pour peu qu'elle mesure au maximum 3mm.Le socle dédié aux Apple Watch proposera pour sa part du 5W/1A. Enfin, un port USB-A est également présent sur la station pour recharger un autre appareil avec un fil, comme au bon vieux temps., permettant une charge d'iPhone via Lightning, en supplément d'une charge sans-fil pour une Apple Watch. Cette version sortira en novembre pour 100$.Nous vous en parlions il y a quelques jours : Apple se confronte à des défis techniques visiblement insurmontables avec son dock de chargement sans-fil.Pourtant, le manuel d'utilisation des derniers iPhone XS et XS Max fait une mention discrète à ces appareils. D'aucuns y voient la preuve que la sortie de la solution de charge d'Apple est toujours dans les projets de la firme.