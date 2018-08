Apple : on sait déjà à quoi ressembleront les iPhone XS

Deux iPhones sur trois révélés

Les iPhone XS de 5.8" et 6.5" ont vu leur design révélé par le site 9to5Mac. Une bourde dont se serait bien passée Apple.Des têtes risquent de tomber chez... Avant chaque Keynote, la société réalise des tests sur ses flux vidéo afin de s'assurer d'un déroulement sans couac le jour J. Sauf que cette année, le flux contenait une image des nouveaux smartphones à la pomme, les modèles XS plus précisément.Deux modèles ont ainsi fuité, il s'agit de l'iPhone XS de 5.8" et de son grand frère de 6.5". On notera que les terminaux américains adoptent une robe dorée sur le cliché, une couleur absente sur l'actuel iPhone X.Le dernier modèle d'iPhone, au format 6.1" reste le seul dont le design est encore méconnu. Malgré tout, il ne devrait pas varier énormément par rapport à ses homologues en fuite.Il semble qu'il ne restera plus beaucoup de mystères à lever lors de la Keynote qui devrait se dérouler le 12 septembre. Apple peut au moins se rassurer sur un point : ses smartphones de préproduction ne se sont pas retrouvés sur le marché noir comme les Pixel 3 de Google...