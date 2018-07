L’iPhone 6 gris sidéral, 32 Go à 284 euros

Une offre qui vous laissera aPhone

Croquez la pomme

Modifié le 06/07/2018 à 14h37

Pour ce bon plan, c'est une fois encore chez Cdiscount que vous devrez vous rendre. Le site marchand n'en finit plus de proposer des bons plans de qualité en cette période de soldes, et c'est un plaisir pour nous de vous en faire profiter. Cet iPhone 6 32 Go, en version Gris Sidéral est en effet disponible à 284 euros au lieu de 459 euros. Une jolie économie de 174 euros qu'il serait dommage de manquer.Expédié par Cdiscount, ce téléphone est vendu par un partenaire certifié de Cdiscount. Il s'agit d'un téléphone neuf, et vous pourrez profiter de tous les services habituels proposés par la plateforme. Il vous sera ainsi possible de vous faire livrer en un jour si vous vous y prenez assez vite, ou bien de payer en plusieurs fois si vous êtes éligible.Bien que datant de 2014, l'iPhone 6 est un téléphone qui tient encore parfaitement la route. Equipé d'un écran Retina HD de 4,7 pouces, il embarque aussi un processeur A8 64 bits accompagné d'un coprocesseur M8 et de 1 Go de RAM. Ce modèle gris sidéral dispose d'un stockage de 32 Go, ce qui devrait vous permettre de stocker musique, photo et les applications qu'il vous faut au quotidien.Cet appareil dispose de deux capteurs de 8 et 1,2 megapixels le premier à l'avant, et le second à l'avant et un à l'arrière afin de prendre photos et vidéos comme bon vous semble, et d'appeler vos contacts via Facetime. Cet article est vendu avec son chargeur, et une paire d'écouteurs filaires.