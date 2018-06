Bon Plan : l'iPhone 6S 16 Go gris sidéral reconditionné à 269 euros

L'iPhone 6S recommandé pour profiter pleinement d'iOS 12

Des tarifs intéressants pour les iphones 7 et 7 Plus reconditionnés

Modifié le 15/06/2018 à 19h00

Bien que n'étant plus de prime jeunesse, l'iPhone 6S reste une valeur sûre de chez Apple. Ce téléphone est équipé de la puce A9, embarque 2 Go de RAM, et dispose de 16 Go de stockage. De quoi vous permettre de faire tourner les dernières mises à jour d'IOS sans aucuns soucis. Vendu dans sa version Gris Sidéral, cet iPhone 6S est disponible chez Rebuy pour 269 euros.Produit reconditionné oblige, il est possible de découvrir quelques marques d'utilisation sur le terminal. Néanmoins, reBuy assure que le téléphone est pleinement fonctionnel, et offre une garantie de 36 mois après achat de l'appareil. L'envoi est offert, et se fait en 3 à 4 jours ouvrés.En plus de l'iPhone 6, reBuy propose aussi à la vente de nombreux autres terminaux Apple, comme l'iPhone SE, l'iPhone 5 ou l'iPhone 7 et 7 plus. Ces derniers, parmi les modèles les plus récents de la marque, offre des performances supérieures à l'iPhone 6 (logique), grâce à l'utilisation de la puce A10 Fusion.S'ils sont de facto plus puissants, leur tarif s'en ressent aussi. reBuy propose donc l'iPhone 7 noir 32 Go, en très bon état, pour 458 euros, tandis que l'iPhone 7 Plus 128 Go édition spéciale rouge, lui aussi en très bon état, est disponible au tarif de 626 euros. Si vous souhaitez en savoir plus sur les iPhone reconditionné, vous pouvez toujours aller consulter notre comparatif 2018