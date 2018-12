Wiko View 2 Go : un smartphone ultra autonome à moins de 150€

Cet article vous est offert par Wiko.

Wiko View 2 Go : fiche technique

Un écran LCD IPS de 5,93" HD+ (1440x720p, 269 ppp) à encoche au format 19:9, couvrant environ 79% de la face avant

Un SoC Snapdragon 430 : 8 coeurs cadencés à 1,4 GHz

3 Go de mémoire vive

32 Go de stockage interne (et jusqu'à 128 Go via carte micro SD)

Batterie de 4000 mAh

Appareils photo : 12 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant



Que vaut réellement le Wiko View 2 Go ?



Alors, où est le piège ?



Dans la guerre du segment d'entrée de gamme, on attendait beaucoup depour proposer une riposte convaincante aux nouveaux ténors du genre que sont Xiaomi et Honor.Avec son, l'entreprise française se positionne pile entre un Xiaomi Redmi 6 et un Honor 7C en termes de fiche technique, mais a la bonne idée d'étiqueter son smartphone 159€ seulement.Mais à l'heure où le marché des smartphones est en pleine ébullition, avec des centaines de références nouvelles chaque année, lea-t-il ce qu'il faut pour se faire une place ?Vous vous en doutez, pour 159€, vous n'aurez pas droit à un écran OLED, du déverrouillage par reconnaissance faciale en 3D ou une puce intégralement dédiée à l'intelligence artificielle. Des excentricités que Wiko a le bon sens de laisser à d'autres, pour ne proposer dans son View 2 Go que ce qui est véritablement essentiel à un utilisateur de smartphone. Voyez plutôt :Un attirail technologique dans l'air du temps, qui brille particulièrement par la présence d'une batterie maousse de 4000 mAh qui garantit une autonomie de haute volée.Le Wiko View 2 Go est disponible dans lesau tarif maximum conseillé de 159€. Il tourne sous Android 8.1 Oreo, et dispose d'une très légère surcouche mise au point par Wiko.Pour son dernier smartphone,. Équilibre entre conception et prix, d'une part, et entre performances et autonomie d'autre part. Si le Snapdragon 430 est une puce qui commence à dater, elle convient parfaitement à des usages "classiques" de smartphone ; à savoir la consultation de réseaux sociaux ou le visionnage de vidéos. En ce sens, les performances proposées par ce Wiko View 2 Go sont tout à fait honorables, et le GPU Adreno 505 embarqué permet de profiter confortablement de la majorité des jeux vidéo présents sur le Google Play Store.Mais là où le View 2 Go se démarque de ses concurrents, c'est au rang de. Son accumulateur de 4000mAh, couplée à la résolution réduite de son écran et aux performances de son processeur en matière d'économie d'énergie font que l'appareil tient sans aucun mal. Un avantage indéniable pour ce Wiko, dont bon nombre de smartphones bien plus onéreux ne peuvent pas s'enorgueillirD'un point de vue purement design, le Wiko View 2 Go se pose comme un smartphone bien ancré dans son époque, avec un châssis proposé notamment dans une finition supernova résolument attrayante. Ce dégradé de violet tirant vers le bleu ne passe pas inaperçu, et on félicite l'audace de Wiko sur ce point - dans un marché saturé par des téléphones aux couleurs sinon tristes, peu inspirées.Vous vous en doutez : à ce tarif, tout n'est pas rose. Aussi, nous l'avons vu, les performances de l'appareil ne conviendront pas aux utilisateurs ayant besoin d'énormément de puissance de calcul, ou désireux de faire tourner des jeux très gourmands (comme Fortnite ou PUBG). Les férus de sécurité biométrique seront aussi laissés sur le carreau, au sens où Wiko n'a pas intégré de capteur d'empreintes digitales à son smartphone. La seule option proposée est donc le déverrouillage par reconnaissance faciale intégrée nativement dans Android.Sur une autre thématique, on se doit de signaler que le Wiko View 2 Go ne séduira pas les amateurs de photographie. L'unique capteur de 12 mégapixels dont est pourvu le smartphone français produit des images juste correctes quand les conditions lumineuses s'y prêtent, mais sera invariablement à la peine dès que le soleil se couche. À l'avant, la caméra réservée aux autoportraits produira un lissage parfois excessif qui nuit au naturel de vos. Et qui dit processeur daté, dit également absence de puce dédiée à l'intelligence artificielle qui pourrait, éventuellement, améliorer légèrement le rendu des photographies.Mais comme nous l'abordions plus haut,, et se doit donc forcément de rogner sur certains composants jugés dispensables pour un usage quotidien classique. Aussi, l'entreprise française mise à plein sur l'autonomie de son smartphone, et c'est très malin de sa part. Après tout, personne n'a envie de vivre avec un smartphone en permanence sous la perfusion d'une batterie externe !. S'il n'est pas sans défaut, on peut difficilement lui reprocher les coupes drastiques qui ont dû être opérées pour arriver à un résultat si équilibré à un tarif si accessible.