Chrome Android proposerait l'affichage multiple pour s'adapter aux smartphones pliables

Chrome Android proposera deux affichages simultanés

Lire aussi :

Un iPhone pliable possiblement en préparation chez Apple

S'adapter aux nouveaux usages pour les smartphones pliables

Source : 9to5 Google

Lors du test du Samsung Galaxy Z Flip , nous avions déploré une utilisation de l'écran secondaire du smartphone pas forcément optimale. Cette nouvelle fonctionnalité de Chrome Android pourrait régler ce problème.Il existe une grande diversité d'appareils Android, avec des caractéristiques variées, des tailles et résolutions diverses, des écrans incurvés ou non, différents positionnements du capteur frontal ou du lecteur d'empreinte... Or viennent désormais s'ajouter à ce panel, les smartphones pliables. Déjà, deux types de modèles se développent : les smartphones à écran pliable, comme le Galaxy Z Flip, et ceux avec deux écrans séparés, comme le LG V60 ThinQ Qui dit deux écrans dit deux affichages ? Pas forcément. Actuellement, ces appareils se contentent en effet d'une vue élargie d'un onglet Chrome classique. C'est pour pallier cela que Google développe une nouvelle fonctionnalité pour son navigateur internet mobile, pour qu'il s'adapte à ces nouveaux appareils et propose enfin deux affichages simultanés.Ainsi, le code de Chrome Android a été modifié récemment. Il laisse apparaître le début du travail de Google pour la gestion du double écran, en s'appuyant sur les travaux commencés il y a deux ans, à destination des premiers smartphones à double écran comme le ZTE Axon M. La description du code indique que l'écran secondaire pourra ouvrir un onglet séparé.Pour cela, il est possible que Google utilise l'option «» de Chrome, apparue à l'époque d'Android Nougat. Le code laisse également apparaître des protections, notamment pour fusionner les ensembles d'onglets lorsque l'écran secondaire est éteint ou déconnecté. Pour l'instant, aucun calendrier n'a été communiqué : la date de déploiement de cette nouvelle fonctionnalité est encore inconnue.