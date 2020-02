Ce téléphone utilise l'IA pour vous empêcher de prendre des nudes

© Tone

Un smartphone qui balance

Traduction via Google Translate. © Tone

Via : CNET

Ce smartphone d'entrée de gamme ne brille ni par ses capacités photographiques, ni par la vélocité de son processeur. Non, son atout : empêcher ses utilisateurs de prendre des photos dénudées, au prétexte qu'ils «».Énième preuve, s'il en manquait, que la société préfère stigmatiser les victimes plutôt que pénaliser les auteurs de, le Tone e20 est doté d'un logiciel capable d'identifier la nudité, et d'empêcher que l'obturateur se déclenche. De quoi prévenir, selon la marque, des regrets futurs.Comble de l'angoisse : le téléphone permet aussi de connecter le logiciel au téléphone d'une autre personne (au hasard : un parent), qui sera prévenue immédiatement en cas de tentative deUne mesure de contrôle parental un brin excessive, sous prétexte de protéger la jeunesse japonaise. Si la finalité est bien entendu louable, peut-être que la méthode mériterait moins de coercition et plus de pédagogie de la part des pouvoirs publics.