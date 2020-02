Le Honor 9X Pro, avec son Kirin 810 et son module photo pop-up, sera dispo le 24 février

Les caractéristiques sont là

Source : Gsmarena

C'est officiel, le Honor 9X Pro arrivera en France le 24 février 2020. Nous devons cette information à George Zhao, président de la marque, qui a annoncé la nouvelle sur Facebook. Parmi les particularités de ce mobile, nous pouvons citer la présence d'un module photo pop-up à l'avant (16 mégapixels) et de HMS (Huawei Mobile Services). C'est une première pour un smartphone Honor.Pour ce qui est du reste de la configuration, nous retrouvons un processeur Kirin 810 et deux versions seront disponibles en magasin. Une première avec 8 Go de RAM couplée à 128 Go de mémoire interne et une seconde avec 8 Go/256 Go. Le modèle chinois sorti en juillet dernier tournait sous Android Pie basé sur EMUI 9.1.L'écran embarqué du Honor 9X Pro possède une diagonale 6.59 pouces et une définition FHD+. Il bénéficie de trois capteurs photo à l'arrière, dont un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Enfin, la batterie 4000 mAh sera compatible avec la charge 10W.