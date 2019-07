Honor 9X/9X Pro : le premier smartphone (de la marque) à module photo pop-up

© Honor

Une caméra pop-up aussi chez Honor

Prix et disponibilité

Deux smartphones officialisés en Chine pour le moment, mais qui devraient s'exporter dans le reste du monde dans les prochaines semaines.Il y a quelques semaines, OnePlus lançait son OnePlus 7 Pro , un smartphone haut de gamme doté (entre autres) d'un module photo frontal rétractable. Un système de type « pop-up », que l'on retrouve aujourd'hui sur, tout juste annoncés.Des smartphones dotés d'et animés par, couplé à 4 ou 6 Go de RAM pour leet 8 Go de RAM pour le modèleAu sommet de l'écran, pas d'encoche, mais, soigneusement caché dans le châssis. En cas de besoin, ce dernier va surgir hors du châssis, via un, puis se rétracter lorsqu'il ne sera plus en service. Cela permet aud'afficherCes smartphones, sous EMUI 9.1.1 (basé sur), disposeront d'. Le capteur principal sera composé d'un module 48 mégapixels, secondé par un capteur de deux mégapixels, avec en prime unhuit mégapixels pour leLes nouveaux Honor 9X et 9X Pro seront disponibles en Chine dans les jours à venir.De son côté, le Honor 9X Pro sera proposé à partir deenviron. Côté coloris, on pourra mettre la main sur un modèle noir, bleu, rouge, et même mauve pour le Honor 9X Pro.Ces deux nouveaux modèles devraient, en toute logique, être disponibles en Europe d'ici la rentrée.