Figurez-vous que le Galaxy Note 20 aura lui aussi droit à un écran 120 Hz

L'effet « cliquet » illustré

The Galaxy Note20 will use a more fine-tuned 120Hz refresh rate technology. — Ice universe (@UniverseIce) February 4, 2020

Source : Twitter

Bien que Samsung n'ait pas encore fait ses preuves en la matière (les Galaxy S20 doivent être les premiers à profiter d'un écran 120 Hz), le constructeur paraît donc confiant et pérenniserait la présence d'un écran très fluide sur ses flagships.Tout comme il ne viendrait plus à l'idée de personne de commercialiser des écrans 720p, les écrans 120 Hz commencent à créer un précédent dans l'industrie du smartphone. Le fameux effet « cliquet », qui fait qu'une fois une innovation intégrée, il est impossible de faire machine arrière.On s'attardera néanmoins sur le terme «» (plus efficace) utilisé ici par IceUniverse. Faut-il comprendre que la technologie que Samsung s'apprête à intégrer à ses Galaxy S20 ne sera pas tout à fait au point ? Ou simplement qu'un meilleur équilibre fluidité-autonomie serait de rigueur sur le futur Galaxy Note 20 ? Pour l'heure, impossible d'en être sûr.Nous en apprendrons plus sur les nouveaux flagships du Sud-Coréen lors d'un événement planifié le 11 février prochain. Pour ce qui est du Note 20, en revanche, nous ne devrions pas en entendre parler (fuites mises à part) avant le mois d'août prochain.