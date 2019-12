Un écran poinçonné pour l'appareil photo du prochain Sony Xperia ?

© Let's Go Digital

Présentation au MWC

Source : GizmoChina

Sony est devenu un acteur mineur du marché des smartphones et sa division mobile est très largement déficitaire depuis des années. Néanmoins le constructeur japonais persiste et compte lancer de nouveaux Xperia en 2020.De première informations sur le modèle haut de gamme de l'année prochaine nous parviennent déjà. D'après un brevet déposé par Sony auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (WIPO), le 19 décembre 2019, l'appareil serait équipé d'un écran poinçonné pour loger le capteur photo frontal et ainsi faire gagner de l'espace à l'écran.À l'image du Galaxy Note 10 de Samsung, le poinçon serait placé en haut et au centre de la dalle. Le brevet évoque aussi des bordures fines sur le côté et la présence d'un petit menton en bas.On peut aussi s'attendre à un ratio d'écran très allongé de 21:9, une caractéristique partagée avec le Xperia 1 . À noter que Sony mise sur l'expérience vidéo et cinéma avec ses smartphones, d'où ce choix.Une définition 4K devrait aussi être de la partie. Ce nouvel Xperia devrait être officiellement annoncé à la fin du mois de février prochain à l'occasion du MWC de Barcelone.