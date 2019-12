Lucasfilm et Samsung partenaires pour un Galaxy Note 10+ aux couleurs de Star Wars

© Samsung

Le constructeur sud-coréen s'est en effet acoquiné avec Disney pour la conception d'une édition spéciale de son Galaxy Note 10+ aux couleurs de Star Wars. Enfin, aux couleurs de Kylo Ren surtout.Disponible en quantités limitées à partir de 1 299 €, ce Galaxy Note 10+ Édition spéciale Star Wars s'accompagne de toute une panoplie d'accessoires aux couleurs de votre saga favorite.Coque en cuir à l'effigie de Kylo Ren, « badge collector » et édition spéciale des écouteursGalaxy Buds : Samsung n'a rien laissé au hasard pour son nouveau produit. Au point, d'ailleurs, de revoir en profondeur la surcouche One UI de son téléphone.Comme Samsung l'explique sur son site, les applications natives du Galaxy Note 10+ ont été redécorées à l'occasion de la sortie de. On y retrouve donc des icônes inédites, mais aussi de stickers, des sonneries et des fonds d'écran 100 % Guerre des Étoiles.