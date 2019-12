La série Nova 6 de Huawei enfin dévoilée, que faut-il en retenir ?

© Huawei

Le Huawei Nova 6 décliné dans un modèle compatible 5G

Une version SE plus abordable

Prix et disponibilité

Source : GSMArena

Huawei a présenté les modèles de smartphones de sa série Nova 6 ce jeudi 5 décembre 2019. 5G, écran poinçonné, Play Store... il y a beaucoup à dire sur ces appareils.Commençons par le Huawei Nova 6 standard. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,57 pouces avec définition FHD+. Un large poinçon est présent dans le coin supérieur gauche de la dalle. Il abrite un double capteur photo, de 32 Mp et 8 Mp ultra grand-angle 105°, permettant à priori de prendre de superbes selfies. Le lecteur d'empreintes est positionné sur la tranche à droite, sur le bouton d'alimentation.Les performances sont assurées par un SoC Kirin 990 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. L'autonomie est confiée à une batterie de 4 100 mAh avec compatibilité recharge rapide 40W. Côté logiciel, on retrouve l'interface EMUI 10 basée sur Android 10. Pas de Play Store ni de services Google en revanche...Côté photo, le constructeur propose un setup composé d'un module principal de 40 MP et ouverture f/1.8, d'un capteur ultra grand-angle de 8 Mp et f/2.4 ainsi que d'un téléobjectif de 8 Mp et f/2.4.Huawei lance aussi une variante 5G de ce modèle : le Nova 6 5G. Il conserve une grande partie des caractéristiques du Nova 6, à quelques exceptions près. Forcément, il a droit à un modem Balong 5000 pour le support de la 5G. Il bénéficie aussi d'une batterie un poil plus généreuse avec une capacité de 4 200 mAh. Une variante avec 256 Go d'espace de stockage est aussi disponible.Le Huawei Nova 6 SE est une version moins haut de gamme. Ce smartphone est équipé d'un écran LCD de 6,4 pouces avec définition 1080p. Un seul capteur photo à l'avant ici, de 16 Mp. Le lecteur d'empreintes est lui aussi situé sur la touche « power », sur le côté.Le SoC est moins puissant que chez ses grands frères puisque nous avons ici affaire à un Kirin 810 de milieu de gamme, toujours associé à 8 Go de RAM. Le Nova 6 SE est bloqué à 128 Go de mémoire interne, mais se révèle tout bon niveau autonomie avec une batterie de 4 200 mAh supportant la SuperCharge 40W maison.À l'arrière, c'est un quadruple capteur photo qui vient faire le travail. On a un module primaire de 48 Mp épaulé par un capteur ultra grand-angle de 8 Mp, d'un macro objectif de 2 Mp et d'un capteur de profondeur de 2 Mp.Nous n'avons pour l'heure aucune information concernant les prix et la disponibilité éventuelles de ces modèles pour la France ou l'Europe ; ces mobiles n'y seront d'ailleurs peut-être jamais commercialisés au regard de l'absence de Play Store. Nous pouvons tout de même garder espoir puisque le Mate 30 Pro va finalement être vendu sur notre territoire En Chine, les précommandes débutent dès aujourd'hui pour une sortie le 12 décembre 2019. Le Nova 6 SE y est vendu pour 2 199 yuans (281 euros), le Nova 6 pour 3 199 yuans (409 euros) et le Nova 6 5G à partir de 3 799 yuans (486 euros).