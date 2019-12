PUBG Mobile va supporter le 90 Hz et le HDR 10 bits

© XDA Developers

PUBG Mobile plus beau que jamais avec le Snapdragon 865

Via : XDA Developers

Il aura donc bien entendu été question de PUBG Mobile qui, même s'il se fait dernièrement marcher sur les plates-bandes par un certain Call of Duty : Mobile, reste très populaire sur Android.La nouvelle plate-forme de Qualcomm sera ainsi en mesure de propulser PUBG Mobile non seulement dans son plus haut niveau de détails, mais aussi jusqu'à 90 Hz — soit 90 images par seconde en jeu.Pour les smartphones étant équipés d'une dalle compatible, la HDR 10 bits sera également prise en charge.Le Xiaomi Mi 10, qui selon toute vraisemblance pourrait être le premier smartphone haut de gamme à intégrer le Snapdragon 865, pourrait bien profiter de ces deux ajouts. Le Mi 9 prenant déjà en charge la HDR 10, il restera à voir si son successeur saute le pas vers une fréquence d'affichage plus élevée.