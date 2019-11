Le Realme 5 disponible en Europe dès le 21 novembre

Le Realme 5 arrive cette semaine

Source : GSMArena

Si le Realme 5 est définit comme un «», il dispose malgré tout d'une fiche technique aguicheuse, et ce malgré un écran LCD 6,5" en qualité 720p « seulement » et un processeur Snapdragon 665 (avec 3 ou 4 Go de RAM).À l'arrière, on y retrouve en effet un capteur de type, constitué d'un objectif ultra grand-angle 119° de 8 mégapixels, d'une caméra principale (12 mégapixels), d'un objectif portrait (2 mégapixels) et d'un objectif ultra macro (2 mégapixels). À cela s'ajoute une imposante batterie de 5 000 mAh, pour une autonomie longue durée et une caméra frontale 13 mégapixels.Le smartphone, sous ColorOS (Android 9) sera décliné en Crystal Blue et en Crystal Purple, avec une disponibilité prévue pour ce 21 novembre. Realme devrait officialiser la fiche technique, et le prix de ce Realme 5 dans les prochaines heures.