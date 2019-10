Google travaille sur son premier Pixel supportant la 5G

© Evan Blass

Google travaille déjà à son prochain Pixel 5G



2020 sera l'année de la 5G pour le moteur de recherche



Source : GSM Arena

Le Pixel 4 sera présenté le 15 octobre prochain mais déjà les rumeurs concernant les prochains produits conçus par Google commencent à éclore sur Internet.Le Nikkei Asian Review indique que le moteur de recherche serait déjà en train de tester un futur terminal, compatible avec les réseaux 5G. On sait que le prochain smartphone de Google restera cantonné à une compatibilité 4G, ce qui pourrait laisser croire que cet appareil serait un possible Pixel 4a.Successeur logique du Pixel 3a, ce smartphone de milieu de gamme reprendrait une partie des caractéristiques de son grand frère, notamment sur la partie photo, le tout intégré dans un châssis en plastique, moins premium mais aussi moins coûteux, et avec un processeur moins performant là encore pour réduire les frais de production.Ces premiers appareils seraient actuellement produits en Chine mais la majeure partie de la production sera réalisée au Vietnam, pour éviter les frais de douane imposés par Donald Trump aux produits importés de Chine.Si ces rumeurs sont avérées, Google pourrait devancer Apple sur le terrain de la 5G. En effet, de nombreux bruits de couloir indiquent que le constructeur californien présenterait ses premiers iPhone compatibles avec le réseau de cinquième génération en septembre 2020, à l'occasion du renouvellement annuel de la gamme de smartphones. Le Pixel 4a sortirait lui au printemps 2020.En parallèle de ce lancement Google Fi, le réseau mobile propre du géant de l'Internet, pourrait également proposer une couverture 5G dans certaines villes des Etats-Unis. Le déploiement devait commencer dès cette année 2019 mais a pris du retard, en raison de la fusion entre Sprint et T-Mobile qui mettent à la disposition de Google leur équipement réseau.