YouTube Music sera installé par défaut sur tous les smartphones Android

YouTube Music par défaut sur les smartphones Android

Source : The Verge

Les smartphones Android embarquent déjà bon nombre de fonctionnalités Google, et tous ceux sous Android 10 vont profiter d'une « nouvelle » application : YouTube Music.En effet, si jusqu'à présent l'application YouTube Music n'était disponible que via le PlayStore , elle va désormais être automatiquement installée sur les smartphones. YouTube Music va ainsi venir remplacer une autre application : Google Play Music (qui sera cependant toujours disponible sur le PlayStore).Google précise que YouTube Music sera également installée par défaut sur les nouveaux smartphones évoluant sous Android 9, à venir sur le marché. Le but pour Google est évidemment d'inciter les utilisateurs à opter pour la version payante de YouTube, sachant que la déclinaison Music est intégrée dans le pack