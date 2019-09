Red Magic 3S : le nouveau smartphone gaming de Nubia sera lancé mi-octobre

© Nubia

Une remise à niveau sous Snapdragon 855+

Le Nubia Red Magic 3S dispose d'un ventilateur intégré pour mieux dissiper la chaleur. © Nubia

Un nouveau concurrent pour le ROG Phone II

© Nubia

Via : Neowin

Certains optent pour le suffixe « Pro » quand d'autres se contentent d'apposer un « S » en guise de point final. Dans un cas comme dans l'autre, le résultat est le même : des smartphones aux composants remis au goût du jour avec — comment y échapper ? - un flamboyant Snapdragon 855+ dans la machine.Déjà particulièrement bien doté lors de sa sortie en mai dernier , le Nubia Red Magic 3 passe à la vitesse supérieure. Le Red Magic 3S, son nouveau successeur donc, se met à l'heure du Snapdragon 855+ et de son cœur ultra performant cadencé à 2,96 GHz.12 Go de RAM et une puce de stockage 256 Go en UFS 3.0 (contre UFS 2.1 pour le modèle originel) l'accompagnent, ainsi qu'une massive batterie de 5 000 mAh.Comme son prédécesseur, le Nubia Red Magic 3S reste le seul smartphone à se doter d'un ventilateur à l'arrière pour dissiper plus efficacement la chaleur. L'appareil n'affiche toujours qu'un simple capteur 48 mégapixels au dos, ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales.Les constructeurs s'écharpent sur le marché du smartphone gaming. Xiaomi (Black Shark), Razer et surtout Asus ont chacun dégainé des smartphones pour joueurs aux arguments-chocs ces derniers mois.Néanmoins le Nubia Red Magic 3S a pour lui l'argument du prix. Le ROG Phone II a beau figurer parmi nos plus belles claques de l'année , il n'en coûte pas moins la bagatelle de 900€.En comparaison, le Nubia Red Magic 3 en version 12+256 Go s'échange actuellement pour 599€ - et on s'attend à ce que la version 3S ne dépasse par les 699€. Il faudra, certes, composer avec un écran LCD, mais qui profite malgré tout d'une fréquence d'affichage étendue à 90 Hz.On l'a dit : Nubia lancera le Red Magic 3S le 16 octobre prochain. Mais d'ici là, la marque organise un concours sur son site afin de l'offrir au vainqueur.