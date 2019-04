Nubia dévoile Red Magic 3, un smartphone gaming équipé d'un ventilateur

Le smartphone gaming ultime ?

Prix et disponibilité

En effet, le groupe chinois va proposer début mai une nouvelle version de son, qui dispose d'un petit ventilateur intégré pour refroidir efficacement les processeurs.Le nouveau smartphonesignés'articule autour d'une large dalle tactile AMOLED de 6,65", en qualité Full HD+. Un écran compatible HDR, qui permet de grimper jusqu'àpour une fluidité impeccable. On y retrouve aussi un système audio stéréo (avec haut-parleurs frontaux), compatible DTS:X, avec la présence ici d'une prise jack.Sous le capot,, couplé à un GPU Adreno 640. La version la plus haut de gamme inclura pas moins de 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. On y retrouvera également une interface Red Magic Game Space 2.0, qui permet au joueur deau mieux son smartphone pour la section gaming.À ce sujet, le smartphone embarque, comme c'est le cas sur d'autres terminaux. On y retrouve aussiavec système de recharge rapide, permettant de récupérer une heure d'autonomie en seulement dix minutes.Le nouveau Nubia Red Magic 3 sera lancé à compter du, à un tarif avoisinant lespour la version 6 Go RAM/64 Go de stockage. Selon toute vraisemblance, il devrait également arriver aux États-Unis et en Europe dans les prochaines semaines.