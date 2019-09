Une nouvelle fuite donne à voir la face avant du Huawei Mate 30

© Weibo

Une encoche qui rappelle celle du P20 Pro

On peut notamment y observer que celui-ci devrait arborer une encoche moins généreuse que le Mate 30 Pro.Cette photographie est riche en enseignements sur le futur flagship de. Le constructeur semble avoir poursuivi ses efforts en matière d'affinement des bords, puisque la face avant semble en être pratiquement dépourvue.On constate aussi et surtout qu'en termes de, ce Mate 30 devrait se montrer moins grossier que le modèle « Pro » (sans pour autant échapper à l'étiquette « anachronique », dans une époque où tous les constructeurs ou presque cherchent à s'en débarrasser). En effet, seule une découpe rappelant celle présente sur le P20 Pro se laisse observer.Du reste, comme c'est désormais une habitude chez Huawei, le Mate 30 « classique » profitera d'un écran plat, contrairement à un modèle incurvé pour le Mate 30 Pro. On peut également noter, en bas de la photographie, que le capteur d'empreintes sera toujours situé sous l'écran, dans la partie basse.Huawei dévoilera officiellement ses Mate 30 et Mate 30 Pro lors d'une conférence à Munich le 19 septembre