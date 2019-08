La manette Xbox One Elite bientôt compatible avec Android

© Microsoft

Le mapping des touches du Xbox Elite Controller pris en charge par Android

Source : XDA Developers

Non compatible Bluetooth, elle devra néanmoins être branchée au smartphone ou à la tablette pour pouvoir fonctionner. Lade seconde génération, attendue plus tard cette année, disposera quant à elle du Bluetooth et devrait être prise en charge dès sa sortie.Sortie en 2015, la manette experte de la Xbox One n'était jusqu'alors pas prise en charge par les smartphones et tablettes. Mais, repérée par XDA, laisse entendre que les boutons de la Xbox Elite sont désormais prêts à être interprétés par l'OS.Une addition attendue, sinon logique, étant donné que les manettes PS4 et Xbox One classique sont déjà prises en charge par le système d'exploitation mobile.Nous ignorons en revanche quand cette fonctionnalité sera effectivement poussée vers les différents appareils. Peut-être sera-t-elle incluse dans le lot de Android Q , dont le déploiement s'entamera progressivement d'ici la fin du mois de septembre.