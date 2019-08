Android : le capteur d’empreintes peut désormais servir à se connecter aux services Google

Un clou de plus dans le cercueil du mot de passe

Des initiatives similaires chez Apple

Les capteurs d'empreintes des smartphonesne serviront bientôt plus seulement à déverrouiller votre téléphone. Grâce aux protocoles FIDO2, W3C WebAuthn et FIDO CTAP,est aujourd'hui en mesure de proposer une connexion sécurisée de ses utilisateurs sans qu'ils aient à saisir leur mot de passe.On savait Google à pied d'œuvre pour se débarrasser des mots de passe . La firme signe aujourd'hui une première avancée majeure en la matière en permettant à ses utilisateurs de, et donc à la majorité des services du groupe,Sur son blog dédié à la sécurité,indique que les utilisateurs intéressés par la fonctionnalité n'auront qu'à. Le reste des produits estampilléssera alors en mesure d'authentifier l'utilisateur sans plus de cérémonie.Question sécurité,, qu'elle reste «», et que «»., et sera déployée àdans les prochains jours.Pour l'essayer, il vous suffit de vous rendre depuis votre smartphone Android compatible à https://passwords.google.com et de choisir un service auquel vous connecter.L'annonce de Google intervient un peu plus d'un mois après qu'ait révélé son nouveau service de connexion universelle : «».En sus, la firme de Cupertino permettra aussi à ses utilisateurs devia iOS 13, iPadOS et macOS 10.15, dont la sortie est fixée à l'automne prochain.Pratiques, ces nouvelles façons d'accéder à des services en ligne est aussi et surtout bien plus sécurisée qu'un mot de passe qui, la plupart du temps, n'est pas aussi sécurisé qu'on veut bien le croire