Samsung Unpacked : la conférence dédiée au Galaxy Note 10 débute à 22h, suivez-la avec nous !

© Samsung

Comment suivre la conférence Samsung Unpacked ?

Au moins trois nouveaux produits dévoilés

Comme l'an dernier,a investi le Barclays Center de Brooklyn pour nous parler de son nouveau flagship : leet — c'est une première — sa (ses ?) variante(s).La conférencecommencera à 16h à la Grosse Pomme, soit six heures plus tard sous nos latitudes. Vous ne saviez pas quoi faire de votre soirée ?Outre le Galaxy Note 10 ( dont on sait déjà pratiquement tout ), le Sud-Coréen devrait aussi nous parler davantage de la nouvelle Galaxy Tab S6 , officialisée il y a quelques jours.Même chose pour la récente Galaxy Watch Active 2, que le maître de cérémonie devrait nous présenter plus avant lors de l'événement.Enfin, il n'est pas impossible qu'un certainfasse son entrée sur scène dans sa version revue et corrigée. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que Samsung a revu sa copie, et s'apprête à (re)lancer son smartphone pliable en septembre prochain