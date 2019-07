L'ASUS ROG Phone 2 aurait jusqu'à 1 To de stockage interne, selon de nouvelles fuites

Une mémoire de 1 To pour le ROG Phone 2 ?

Une dalle AMOLED Full HD+ à 120 Hz

Source : Slashleaks

C'est en effet ce que révèlent certains informations de l'agence de certification chinoise TENAA, dévoilées parIl y a quelques jours, Asus confirmait la présence d'une puce Snapdragon 855 Plus au sein de son futur ROG Phone 2 . Un CPU nouvelle génération, taillé pour le gaming bien sûr, mais aussi pour laAujourd'hui, l'agence chinoise TENAA a laissé échapper quelques informations concernant le reste de la fiche technique de ce smartphone. Ainsi, l'devrait disposer de 8 Go ou 12 Go de RAM, mais aussi d'Evidemment, le smartphone sera également décliné en version 256 Go, mais ceux qui souhaitent profiter d'une expérience « ultime » pourront donc opter pour la version, à laquelle s'ajoute une batterie de 5 800 mAh.Côté écran, on devrait retrouverde 6,59", avec une fréquence de 120 Hz. Le tout serait surmonté d'une caméra de 24 mégapixels, avec à l'arrière, une section photo composée d'Rappelons que le nouveau Snapdragon 855 Plus devrait battre tous les records grâce à ses cœurs désormais cadencés à 2,96 GHz (contre 2,84 sur le modèle actuel). Le GPU a lui aussi droit à une belle cure de jouvence avec, pour des performances toujours plus impressionnantes.