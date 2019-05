Principalement fait de plastique, le Pixel 3a est étonnamment résistant

Le Pixel 3a surprend par sa qualité de fabrication

Source : Android Police

C'est désormais une tradition sur le web : chaque nouveaudisponible dans les magasins se retrouve sur laqui lui fait passer les pires sévices pour tester saaux chocs et aux rayures.Len'a pas fait exception, et sa coque tout en plastique s'est révélée étonnamment solide lors du test de, le smartphone ne s'étant pas fissuré lors de la manipulation.Lessurviennent, elles, plus rapidement que pour son grand frère et son dos en verre, mais la couleur blanche de l'appareil ici testé les rend invisibles à l'œil nu. L'apparaît également résistant, bien que Google n'ait pas utilisé un Gorilla Glass mais un, moins cher, pour réduire les coûts de production de l'appareil ; il faudra forcer pour voir apparaître des rainures bien visibles. iFixit avait de son côté souligné les efforts depour réparer facilement les composants endommagés. Associés à ces tests, lese révèle un excellent choix pour les clients souhaitant conserver leur téléphone plusieurs années.