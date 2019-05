Realme annonce le Realme X, un smartphone d'entrée de gamme sans encoche

Lire aussi :

Un smartphone solide et moderne à un prix très agressif

Nous vous avions parlé tout récemment de Realme , ce jeune constructeur qui fait déjà un carton en Inde, où il se hisse à la troisième place des ventes de smartphones et qui prépare son arrivée sur le Vieux Continent en juin prochain.Cette marque, cousine de Vivo et de OnePlus, vient d'annoncer le lancement prochain du, un téléphone d'entrée de gamme qui possède de solides arguments pour séduire le public international.Ce que l'on remarque en premier lieu c'est son écran OLED de 6,53 pouces 1080p. La marque n'a pas mis d'encoche mais utilise à la place un système de caméra avant 16 mégapixels rétractable pour la capture de selfies et le chat vidéo.Ce système est justement la grosse nouveauté du OnePlus 7 Pro tout juste annoncé. Le capteur d'empreintes est quant à lui placé sous l'écran.La fiche technique se compose également d'un processeur, d'un capteur photo principal Sony IMX586 de 48 mégapixels et d'une batterie de 3 765 mAh avec un dispositif de charge rapide. Et il conserve un port jack 3,5 mm, compatible avec tous les casques audio.Le Realme X sera proposé d'abord en Chine à partir du 20 mai pour un prix très agressif compris entre 220 et 260 dollars, selon la configuration choisie. Il sera disponible dans deux versions comprenant 4 Go ou 6 Go de RAM et 64 Go de stockage ou une version plus performante avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace disque.