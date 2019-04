Honor perd un prototype dans un train en Allemagne et offre 5000 € pour son retour

Un avis de recherche chez Honor

On se souvient encore de cet iPhone 4 (alors non-officialisé) perdu dans un bar et qui avait fini dans les mains de Gizmodo, en 2010. En 2019, c'est la division allemande dequi annonce officiellement avoirde smartphone dans un train Deutsche Bahn Intercity Express reliant Düsseldorf à Munich.Honor précise que le smartphone en question est doté, qui couvre notamment le capteur photo. Le groupe demande à quiconque parvient à retrouver le smartphone de bien vouloiret ce dernier pourra prétendre à une récompense deRappelons au passage que le nouvel Honor 20 sera officialisé le 21 mai prochain . À voir maintenant si cette histoire de smartphone perdu est bel et bien réelle, ou s'il s'agit d'une campagne marketing déguisée...