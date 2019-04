Le design des Google Pixel 3a a fuité et surprise... vous n’allez pas être surpris !

Crédits : Evan Blass

Le Pixel 3a aura droit à un port jack

Source : Twitter

Sans surprise aucune , ce nouveau smartphone de moyenne gamme reprendra à l'identique les courbes de ses prédécesseurs, etSeule différence esthétique notable avec les modèles premium : la présence d'un port jack 3,5 mm sur la tranche haute de l'appareil.Pour des raisons de gestion des coûts et d'une volonté de niveler vers le bas le tarif affiché, le verre disposé au dos des actuels Google Pixel 3 est ici remplacé par un assemblage de plastique.Enfin un petit rappel quant aux specs : leest un smartphone doté d'un écran 5,5" affichant du FHD+, équipé d'un Snapdragon 670 et de 4 Go de RAM pour 32 ou 64 Go de stockage. Son autonomie sera assurée par un accumulateur de 2 915 mAh.