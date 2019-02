Sans surprise, le smartphone pliable de Samsung sera le Galaxy Fold

Le Galaxy Fold a encore quelques secrets à révéler

Samsung Galaxy Fold — Evan Blass (@evleaks) February 19, 2019

Source : The Verge

Ne l'appelez plus Galaxy F. Evan Blass, blogueur célèbre pour recueillir en avance des informations sur les prochains smartphones de l'ensemble des constructeurs, vient de lâcher dans un tweet le nom officiel du téléphonede la marque coréenne.Ce sera donc le Samsung(traduction de « plier », en anglais) qui sera présenté ce soir à 20 heures, en direct de San Francisco par le constructeur. Evan Blass a, depuis le début de l'année, également révélé tous les détails possibles sur les Galaxy S10 , annoncés également ce soir lors de l'événement.Le Galaxy Fold (ou un prototype) avait été partiellement dévoilé en novembre dernier, mais seulement l'écran de l'appareil avait été montré. On devrait en savoir beaucoup plus sur lesde l'appareil et son, probablement très élevé.