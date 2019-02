Samsung Vietnam laisse échapper une vidéo dévoilant son smartphone pliable

Le Wall Street Journal avait prédit la présence du smartphone pliable lors de la conférence Unpacked

Rendu public par mégarde en fin de semaine dernière, ce bref clip d'introduction ne dévoile que très peu le prochain Galaxy S mais présente, au travers de quelques plans seulement, le futur smartphone pliable du géant coréen. S'il pourrait ne s'agir que d'un prototype, sa présence dans cette courte vidéo semble confirmer une présentation plus approfondie du terminal durant la conférence que la marque tiendra dans deux semaines, à San Francisco.Cette probable présentation de l'appareil avait été évoquée par le très sérieux Wall Street Journal dans un article publié mi-janvier. On y apprenait notamment que l'appareil pourrait répondre au nom de Galaxy F ou Galaxy Fold et qu'il serait dévoilé à la presse à la fois à Londres et San Francisco en ce 20 février. La firme n'aurait cependant pas encore fixé de prix de lancement précis pour son smartphone pliable. Tout juste sait-on qu'il arrivera au printemps prochain sur le marché. Au début de l'hiver, un prix de 1770 dollars avait malgré tout été évoqué par certains observateurs de l'industrie, sans être confirmé ou infirmé par Samsung.Supprimée dans la foulée, la vidéo publiée par erreur par Samsung Vietnam (qui prend par moments de faux airs de Ready Player One) ne nous en apprendra pas beaucoup plus. Capturée et partagée de nouveau par un YouTuber du nom de Megusta, elle semble avoir de nouveau été retirée de la plateforme. Il est actuellement possible de la voir à cette adresse, toujours sur YouTube ... du moins à l'heure où nous rédigeons ces lignes.