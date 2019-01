Honor View 20 : suivez la conférence en direct

Rendez-vous à 17h pour suivre la présentation du Honor View 20

Quand il s'agit de concevoir des smartphones au rapport qualité/prix imbattable,n'est pas le dernier. Dévoilé il y a un moins en Chine , le nouveau terminal sous Android du constructeur asiatique - filiale de Huawei - a encore une fois de beaux atouts à faire valoir.On trouve ainsi sur leun écran percé, nouvelle tendance après l'ère des encoches. La dalle IPS en elle-même fait pas moins de 6.4? avec une définition Full HD+. Si les regards seront tournés vers l'écran percé, le reste des performances n'est pas à négliger avec un SoC Kirin 980, 6 à 8 Go de RAM et même un appareil photo de 48 MP capable de filmer en 3D !C'est donc très prometteur. Inutile de dire que nous attendons avec impatience de découvrir ce smartphone haut de gamme. Pour ça, il suffit dès 17h de se rendre sur la chaîne YouTube officielle de la marque Honor , qui va diffuser en direct sa conférence depuis Paris. N'hésitez d'ailleurs pas à nous donner vos avis sur ce smartphone en suivant.