La version 5 du Microsoft Launcher pour Android est disponible

Un Feed divisé en trois parties

Glance : agrégation de plusieurs widgets et raccourcis permettant des actions rapides

News : curation des dernières actualités publiées par les médias auxquels vous êtes abonnés

Timeline : historique de toutes les activités entreprises sur n'importe quel appareil synchronisé sur votre compte Microsoft (email en cours, onglets ouverts sur Edge, etc.)

Un nombre délirant d'autorisations à accorder

L'historique de votre appareil et de toutes les applications y étant installées

Votre identité et tous les comptes enregistrés sur votre smartphone

L'agenda et les événements qui y sont renseignés

Votre liste de contacts

Votre géolocalisation

La lecture de vos SMS passés, présents et futurs

Votre historique d'appels

Le contenu de votre galerie de photos et vidéos, ainsi que le contenu de votre stockage interne et carte SD

Votre appareil photo

Le micro de votre téléphone - peut l'utiliser pour enregistrer des messages

Informations relatives à votre connexion Wi-Fi

L'identifiant de votre téléphone

Un nombre incommensurable d'autres accès comme "télécharger des fichiers sans notification", "appairer à des périphériques Bluetooth" ou encore "accès total au réseau"

Microsoft Launcher vous demande l'accès à l'intégralité de votre téléphone pour fonctionner. © Google Play Store

Au menu des nouveautés de cette version 5.0, on trouve une refonte importante de l'onglet "Feed" et une intégration plus poussée dedans l'outil.L'onglet Feed, le socle du, se divise désormais en trois catégories distinctes pour plus de clarté., l'assistante vocale signée Microsoft voit également son intégration poussée au sein du Launcher. De manière générale, tout l'écosystème application Microsoft est parfaitement intégré au Launcher, qui fait office (vous l'avez ?) de véritable hub.Enfin, en fin de patch note, on trouve une fonctionnalité intitulée "Famille" qui permet aux parents dede leurs enfants en temps réel.Puisque l'essence même d'un launcher est de se supplanter à l'interface de votre smartphone Android, il vous est demandé d'autoriser l'accès à un certain nombre de choses. Dans le cas de Microsoft Launcher, la liste est particulièrement longue.Sur la page de l'application , on peut ainsi lire qu'une fois installé, le Microsoft Launcher a accès à :