Insolite : Kyocera sort un téléphone E-Ink de la taille d'une carte de visite

Le smartphone le plus fin du monde

Une vidéo dévoile la bête en action

La mode serait-elle aux smartphones ?compagnon? ? C'est apparemment ce que semblent croire plusieurs constructeurs. Après Palm qui a fait un retour mitigé avec son mini-smartphone , c'estqui tente l'aventure dans le domaine de la miniaturisation.Nomme, le smartphone adopte une taille proche de celle d'une carte bleue, soit 9.5 x 5.5 mm. Le constructeur japonais indique d'ailleurs que son smartphone est le plus fin du monde, faisant seulement 5,3 mm d'épaisseur. Le poids lui-même est très réduit, l'engin pesant seulement 47 grammes. On est loin d'un monstre comme le nouveau Huawei Mate 20 X En dehors de sa taille minuscule, le KY-O1L se démarque avec l'emport d'uncomme on en trouve sur les liseuses . Sauf qu'ici, il ne fait que 2.8?. Smartphone oblige, le petit appareil est doté de quelques applications utilitaires comme un navigateur web, mais pas de magasin d'application de style Play Store. Oubliez aussi l'appareil photo, Kyocera a dû faire certaines concessions. L'ensemble tourne sous une version modifiée d'Android. Le mini-smartphone japonais est alimenté par une batterie de 380 mAh.Puisque les images sont plus parlantes que les mots, voici une vidéo duen action. Si sa petite taille séduira les personnes qui ne supportent plus les phablettes grand format, il faut bien avouer que cet avantage peut vite se transformer en défaut quand il s'agit de taper du texte ou naviguer sur Internet...Le mini-smartphone de Kyocera ne verra de toute façon pas le jour dans nos contrées. Il est pour le moment uniquement commercialisé au Japon auprès de l'opérateur NTT Docomo pour la somme de 32 000 Yens, soit environ 250€. Un prix bien élevé compte tenu des limitations imposées par un si petit format.Kyocera n'est pas le seul à tenter une implémentation dans ce segment. Le Light Phone 2, actuellement en financement participatif sur Indiegogo , propose lui aussi un format réduit avec un écran à encre électronique. Son but : nous faire décrocher du smartphone en proposant le strict minimum au niveau des fonctionnalités.