Palm revient avec un smartphone « ultra-mobile »

Un petit smartphone qui se fait oublier

Un smartphone pour moins utiliser son smartphone

L'heure est à la nostalgie, même dans le marché du smartphone. Après le retour de Nokia ou de BlackBerry, le constructeur chinoisfait revivre une autre vieille gloire de la téléphonie mobile, Palm.Le2018 est un tout petit smartphone de 3,3 pouces, avec une définition HD. Il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 435, 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. L'appareil photo est de 12 mégapixels et la caméra frontale bénéficie d'un capteur de 8 mégapixels. Tcl annonce une autonomie de 8 heures et le portable est certifié IP68, protégé de l'eau et de la poussière.Vendu exclusivement par l'opérateur américain, le Palm est un smartphone pensé par le constructeur pour être utilisé à la manière d'une montre connectée, en complément d'un smartphone principal. Il fonctionne sous Android et peut recevoir appels, SMS et l'ensemble des notifications en provenance de ses applications préférées. Il est d'ailleurs relié à la ligne principale de l'utilisateur.Cependant, sa petite taille empêche l'utilisateur de passer trop de temps sur des applications aussi populaires que chronophage comme YouTube ou Instagram.Dans le même ordre d'idée, comme l'indique The Verge , le Palm possède un « mode vie », qui coupe immédiatement les communications 4G, WiFi et Bluetooth, et permet de recevoir des appels et messages uniquement l'écran allumé.Une manière radicale de décrocher des réseaux sociaux au cours de la journée, mais qui n'est pas la plus abordable : le Palm est vendu 349$ aux Etats-Unis.