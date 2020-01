Le module photo du Redmi Note 8 Pro prend une claque signée DxOMark

Lire aussi :

Doté d'un quadruple capteur photo, composé d'un module principal de 64 mégapixels, d'un module ultra grand-angle de 8 mégapixels et de deux autres capteurs 2 mégapixels, le Redmi Note 8 Pro avait tout pour afficher d'excellents scores chez DxOMark. Et pourtant...Le site a en effet décidé d'attribuer la note globale de 84 au smartphone, combinant 87 pour la photo et 78 pour la vidéo. Un score qui place le Redmi Note 8 Pro au-delà de la 60position du classement DxOMark, entre le LG V30 et le Motorola Moto Z2 Force... Rappelons quand même que le Redmi Note 8 Pro est un smartphone milieu de gamme, affiché aux alentours des 200 euros.Il y a quelques jours, c'est un certain iPhone 11 Pro Max qui a été testé par DxOMark , récoltant la note de 117, synonyme d'une cinquième position au classement général.