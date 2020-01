Xiaomi dépose un brevet pour un nouveau module photo pop-up bardé de capteurs

Lire aussi :

La poussée des caméras pop up

On note une différence notable toutefois : cette nouvelle caméra comprendrait pas moins de sept capteurs.Le brevet dont nous parlons ici dévoile un design pour l'avant de l'appareil, sur lequel une caméra pop up est équipée de deux capteurs. Il dévoile également trois configurations pour le dos du smartphone : selon celle retenue, la caméra pourra être dotée, à l'arrière, de deux, trois ou cinq capteurs. En additionnant les deux capteurs de l'avant, l'appareil peut donc emmener entre quatre et sept capteurs. Reste à déterminer l'utilité de chacun, et comment Xiaomi compte en enfermer autant dans un espace aussi restreint.Bien entendu, rien n'est sûr concernant ce dépôt. Rappelons que nombreux sont les brevets qui restent à l'état de projet. Néanmoins, après les Oppo Reno et Vivo S1 , ce brevet témoigne une fois encore de l'intérêt apporté par les constructeurs de smartphones en général, et par Xiaomi en particulier, aux caméras pop up.Ces dernières présentaient déjà l'avantage de libérer toute la place sur l'avant de l'appareil, au profit de l'écran. Désormais, elles libéreront aussi l'arrière.