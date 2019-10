On tape (presque) aussi vite sur un clavier d'ordinateur que sur un clavier de smartphone

Trente-huit mots à la minute en moyenne

Encore quelques progrès à faire pour les plus âgés

Source : Tech Digest

Une nouvelle étude suisse nous apporte des données précises, enregistrées auprès d'un large public, à propos des vitesses d'écriture sur ordinateur et smartphone.Selon les chercheurs de l'ETH de Zurich, qui ont effectué une étude sur plus de 37 000 personnes, la vitesse moyenne d'écriture sur un smartphone équipé de correction orthographique automatique, atteint les 38 mots à la minute.Une vitesse de cent mots par minute est désormais considérée comme rapide sur un clavier physique, mais la plupart des personnes atteindraient entre 35 et 65 mots toutes les 60 secondes, sur ce support.L'écart de vitesse entre écriture sur smartphone et sur ordinateur serait ainsi en train de se combler, notamment grâce aux options de correction automatique.Quelques progrès sont encore à faire cependant pour confondre les deux mesures. Selon l'étude, alors que le correcteur automatique a fait augmenté la vitesse sur smartphone, le choix manuel de suggestions de mots semble ralentir la vitesse d'écriture.En parallèle, l'étude révèle aussi des différences générationnelles : les personnes âgées de 10 à 19 ans tapent 10 mots de plus par minutes que leurs aînés âgés de 40 à 49 ans. L'étude note aussi que 74 % des personnes utilisent les deux pouces en tapant sur un smartphone.