Le nubia Z20 à double-écran couleur se lancerait le 14 octobre

Un écran à l'avant, un écran à l'arrière

Une fiche technique pointue et un prix attractif

Le Nubia Z20 arbore donc deux écrans : un à l'avant, le plus performant, et un second à l'arrière. Le tout est accompagné par une fiche technique fournie. Des arguments suffisants pour convaincre les potentiels acheteurs ?C'est un bien curieux modèle que s'apprête à commercialiser Nubia, très éloigné des propositions actuelles signées Apple, Huawei, ou Samsung... De fait, le Nubia Z20 arbore un écran AMOLED de 6,4 pouces FHD+ à l'avant et un second, également AMOLED, de 5,1 pouces HD+ à l'arrière. Bien évidemment, les deux côtés sont tactiles et on imagine que le lecteur d'empreintes se situera sous la dalle principale du smartphone.Autre particularité, les écrans du Nubia Z20 sont dénués d'encoche puisque le triple capteur photo arrière fait également office de capteur selfie - il suffit, du fait du double écran, de retourner le téléphone...Niveau spécificités, on retrouve un appareil photo de 48 mégapixels IMX586 avec objectif grand angle f/1,7, un second grand-angle de 16 mégapixels et un dernier téléobjectif 3x de 8 mégapixels avec zoom x30.Le Nubia Z20 se positionne largement du côté du haut de gamme. En guise de processeur, on retrouve le Snapdragon 855+ de Qualcomm (soit l'une des meilleures puces sur le marché actuel) couplé à 8 Go de RAM. Le stockage est quant à lui de 128 Go et la batterie d'une capacité de 4 000 mAh, compatible recharge rapide 27W.Firme chinoise oblige, un prix attractif est proposé aux futurs possesseurs de ce Nubia Z20 à deux écrans. La version 128 Go de stockage et 8 Go de RAM est déjà annoncée à environ 470 euros pour l'Europe (sans plus de précisions pour une disponibilité française). Un tarif bien en deçà du trio de tête cité ci-dessus. Deux coloris seront également proposés, bleu et noir.Reste à savoir si les acheteurs seront au rendez-vous pour ce smartphone à deux écrans. Une chose est sûre, en tout cas, Nubia veut sortir du schéma traditionnel sur un marché de la téléphonie ultra concurrentiel.