Certains Pixel 3a et 3a XL de Google s'éteindraient sans raison

Extinction des feux

Deux solutions ont été trouvées pour contourner le dysfonctionnement

Source : Techradar

Ainsi, les derniers smartphones en date de la compagnie américaine se retrouvent dans la tourmente alors que des utilisateurs affirment que leurous'éteint sans prévenir. Heureusement, il existe des solutions pour remédier au problème.C'est sur Reddit que la nouvelle a commencé à se propager. Si les Google Pixel 3a et 3a XL ont été plutôt bien reçus par la critique, ils semblent tout de même être touchés par de gros soucis de hardware. En effet, des utilisateurs de ces smartphones ont précisé quesans aucune raison valable. Pire encore, il est parfois nécessaire d'effectuer un reboot en appuyant pendant 30 secondes sur le bouton d'allumage pour faire redémarrer l'appareil.Une personne en particulier a expliqué que son Pixel 3a s'était éteint trois fois le même jour, dont une fois dans la nuit provoquant ainsi une belle panne de réveil. Même en mode sans échec, le problème semble persister, ce bug ne vient donc pas d'une application et semble biendu smartphone. Cependant, la source du problème a peut-être été trouvée.Ainsi, un autre utilisateur a mentionné le fait que les Pixel 3a et 3a XL des'éteignent uniquement lorsque leest activé. Couper la connexion Internet semble régler le problème, mais ce n'est clairement pas une solution viable sur le long terme. De plus, la marque ne s'est toujours pas exprimée publiquement sur cette affaire.Enfin, une victime de cet incident technique a contacté Google pour trouver une solution. La firme a conseillé deconcerné et cette manipulation semble elle aussi régler les choses. D'autres ont carrément décidé de renvoyer leur exemplaire défectueux afin d'en obtenir un autre.