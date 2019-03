Unicode 12 et ses nouveaux émoticônes est officiellement lancé

230 nouveaux emojis en 2019 !

En février dernier, on découvrait les nombreux emojis intégrant le catalogue Emoji 12.0. Aujourd'hui, ce même Consortium Unicode valide les 59 nouveauxqui sont disponibles officiellement depuis le 5 mars.Parmi ces derniers, on retrouve un chien-guide, un temple hindou, sans oublier un emoji illustrant deux personnes se tenant la main. Au total, entre les genres et les variantes de peaux, il est possible de réaliser pas moins deUne liste Emoji 12.0 qui accorde également une grande importance, avec notamment le langage des signes, une personne en fauteuil roulant, ou encore une prothèse. On y retrouve également quelques nouveaux animaux (flamand rose, loutre...)À noter que si Emoji 12.0 est officiellement disponible, les emojis concernés devraient arriversur nos smartphones et tablettes.