La reconnaissance faciale TrulySecure utilisée par Nokia serait "la plus précise au monde"

La concurrence au tapis ?

Selon son développeur,, le système de détection facialechoisi par HMD Global pour équiper ses récents, serait le plus fiable au monde... en tout cas sur Android.Il y a quelques semaines, certains démontraient la fragilité des systèmes de reconnaissance faciale sur Android . Chez Apple, Face ID fait appel à une technologie plus poussée, mais pas infaillible pour autant. SurEn effet, dans le cadre du récent Mobile World Congress de Barcelone,. Des smartphones Android One, dotés d', lequel serait "" à duper." annonce ainsi Sensory.Évidemment, lors de l'arrivée sur le marché de ces nouveaux smartphones Nokia, certains s'empresseront de mettre à l'épreuve cette fameuse technologie TrulySecure. Reste à savoir si la fiabilité tant vantée sera vraiment au rendez-vous.